Ярославль, , 09:58 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился со студентами и пригласил их принять участие в новом кадровом конкурсе. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

День студента в Ярославле

Встреча прошла 25 января в День студента.

«Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас связывал свое будущее с ярославским регионом. Наша задача — заинтересовать вас. Мы запускаем масштабный кадровый конкурс — аналог федерального конкурса «Лидеры России». Для жителей региона это социальный лифт, возможность для развития и работы в органах исполнительной власти, в учреждениях области. В перспективе каждый участник может занять высокую государственную должность. Для правительства области это возможность поддержать наиболее перспективных управленцев, профессионалов, готовых работать в интересах региона», — заявил Михаил Евраев на неформальной встрече со студентами.

Впрочем, принять участие в конкурсе смогут не только студенты. Заявки принимаются от жителей региона в возрасте от 21 года до 55 лет. Победители войдут в кадровый резерв управленцев, примут участие в образовательной программе развития управленческий навыков, а также получат гранты на обучение.

Ещё на встрече обсудили меры поддержки и льготы для молодых специалистов, создание новых зон досуга для студентов и развитие парка Подзеленье.