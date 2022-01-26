Ярославль, 26 января 2022, 09:58 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился со студентами и пригласил их принять участие в новом кадровом конкурсе. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Встреча прошла 25 января в День студента.
Впрочем, принять участие в конкурсе смогут не только студенты. Заявки принимаются от жителей региона в возрасте от 21 года до 55 лет. Победители войдут в кадровый резерв управленцев, примут участие в образовательной программе развития управленческий навыков, а также получат гранты на обучение.
Ещё на встрече обсудили меры поддержки и льготы для молодых специалистов, создание новых зон досуга для студентов и развитие парка Подзеленье.