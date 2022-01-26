Уфа, 26 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Вирус африканской чумы свиней обнаружен в селе в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Jai79 Свинья

22 января спасатели Стерлитамакского района получили информацию о том, что в селе Кармаскалы пало девять свиней. На место прибыли сотрудники Стерлитамакской ветеринарной станции.

По предварительным лабораторным исследованиям, в селе был выявлен вирус африканской чумы. В настоящее время проводятся дополнительные исследования. Результаты анализов сейчас находятся на экспертизе.

Отмечается, что место обнаружения специалисты обработали хлорной известью. В настоящее врем время обработка продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что африканская чума свиней является вирусной болезнью, которая быстро распространяется. Болезни подвержены дикие и домашние свиньи.