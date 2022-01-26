Москва, , 09:44 — REGNUM Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation на территории страны. Об этом 26 января сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура РФ Kriminalnn.ru

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation («ВОТ ФОНД»), Республика Польша», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство юстиции Россию включило две американские организации сайентологов и «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» (признаны нежелательными на территории РФ) в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

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