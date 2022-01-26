Сеул, 26 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года в Южной Корее на свет появились 19 800 младенцев, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, это самый низкий ноябрьский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Число смертей, напротив, увеличилось на 11%, до 28 426 человек. Это самый высокий ноябрьский показатель с 1983 года.

Между тем в стране было зарегистрировано 17 088 браков, что на 6% меньше, чем в ноябре 2020 года. Число разводов также сократилось на 1,2%, до 8770 случаев.

С января по ноябрь 2021 года в стране на свет появились 244 016 младенцев, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За аналогичный период времени число смертей увеличилось на 2,8%, до 285 892 человек.