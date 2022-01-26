Варшава, 26 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Согласно опросу аналитического центра United Surveys, лишь 26% жителей Польши не будут против принятия беженцев с Украины в случай войны республики с Россией. Результаты исследования опубликованы на портале Dziennik Gazeta Prawna.

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В ходе опроса также выяснилось, что две трети респондентов (67%) считают, что Польша должна поддержать Украину в случае «нападения России».

Наибольшее число сторонников такого решения — среди оппозиционных избирателей: 78% сторонников «Гражданской коалиции» и 86% поддерживающих Левые силы выступают за предоставление помощи Киеву в случае конфликта. В то время как у избирателей правительственной партии «Право и справедливость» такой шаг готовы поддержать 65% опрошенных.

Также прослеживается четкая корреляция с возрастом — чем старше респонденты, тем охотнее они поддерживают предоставление помощи Украине.

В ходе опроса также задавался вопрос о том, какая поддержка со стороны Польши должна быть оказана: 42,4% — считают, что это должны быть дипломатические действия, 41% — что Польша должна отправить оружие в Украину. В свою очередь, почти 39% выступают за экономическую помощь, такую как финансовые средства или поставки продовольствия.

Опрос был проведен 20−21 января. В нем приняли участие 1080 взрослых жителей Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».