Москва, 26 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В День российского студенчества президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с учащимися вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Среди участников встречи — победитель первого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», студент первого курса МГУ имени М.В.Ломоносова Владимир Боблев.

АНО «Россия — страна возможностей» День Студента

Владимир Боблев из Новосибирска учится на Факультете вычислительной математикии информатики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. В 2020 году он победил в конкурсе «Большая перемена», выбрав направление «Создавай будущее!», посвященное науке и технологиям.

«Мне нравится фундаментальная наука, особенно область искусственного интеллекта. Прежде, чем поступить в МГУ, я проделал большую работу, искал информацию на сайте, сравнивал вузы и выбирал специальность. Мне было бы намного проще, если бы в школах проводили раннюю профориентацию, рассказывали, как интересно заниматься большой наукой, насколько это перспективно, и что такой выбор вообще возможен», — рассказал Владимир Боблев президенту.

«Конечно, олимпиады и школы помогают ребятам понять, что такое работа ученого, но было бы здорово, если бы школьники, которые еще не определились со своим жизненным путем, могли бы попрактиковаться в крупных технологических компаниях, научных институтах или ведущих вузах. Например, это можно сделать как один из призов научных конкурсов или Всероссийского конкурса «Большая перемена», победителем которого я стал. Думаю, было бы отлично, если бы победители смогли реализовать себя в этих стажировках», - предложил студент Владимиру Путину.

Владимир Путин согласился и отметил, что «ранняя профориентация чрезвычайно важна для того, чтобы человек сориентировался в том деле, которому он хочет и готов посвятить всю свою жизнь, добился бы лично успеха. Как я многократно говорил, за личным успехом каждого — успех страны в целом. И, безусловно, это крайне важно: найти механизмы и способы ранней профориентации», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что важное значение для профориентации имеет как проведение олимпиад и конкурсов, так и последующая поддержка их победителей и призеров, «чтобы они видели, как устроен мир, как устроена высокотехнологичная сфера, и где лучше себя применить: непосредственно в научных исследованиях или в практической деятельности», - подчеркнул Владимир Путин.

«Наши компании достаточно эффективно работают, создают в ведущих вузах свои кафедры и ведут будущих специалистов. Безусловно, мы всячески будем поддерживать такие начинания со стороны российских высокотехнологичных компаний», - добавил Владимир Путин.

Одним из шагов по поддержке юных специалистов в сфере искусственного интеллекта является конкурс «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту», который проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» и входит в платформу «Россия — страна возможностей». В феврале 2022 года стартует второй сезон конкурса, в рамках которого планируется провести 36 региональных, окружных и международных хакатонов.

«С радостью приглашаем победителя конкурса «Большая перемена» Владимира Боблева к участию в ещё одном проекте нашей платформы — Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту. Уверен, участие в конкурсе позволит Владимиру не только проявить себя, но и получить бесценный опыт и знания в интересной и перспективной сфере — в области искусственного интеллекта», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В 2021 году было проведено 10 региональных хакатонов, в которых приняли участие порядка полутора тысяч специалистов по искусственному интеллекту. Конкурс позволяет школьникам и студентам наравне с высококвалифицированными специалистами бороться за почетное звание победителя конкурса, а также делать свои первые профессиональные шаги. Помимо того, что участники решают важные социально-экономические задачи государства и бизнеса, конкурс дает каждому возможность стать частью профессионального сообщества, пообщаться с отраслевыми экспертами и получить стажировку в крупных технологических компаниях, ведомствах и министерствах.

Так, в рамках седьмого хакатона в Чебоксарах участник команды «Программисты» Михаил Патеев получил предложение от Минцифры Чувашии на разработку виртуальной инсталляции Сурского оборонительного рубежа в г. Чебоксары. А Артем Горюнов, участник команды-победителя «Showcase» из Москвы, после хакатона в Нижнем Новгороде принял участие в конференции «Марафон знаний» в качестве спикера. Кроме того, по итогам первого хакатона по искусственному интеллекту кейсодержатель — Университет 20.35 — пригласил молодого человека на работу. Сейчас Артем является аналитиком данных Центра компетенций «Искусственный интеллект» Университета НТИ 20.35.

Также в рамках каждого хакатона проводятся образовательные лекции. Они позволяют всем желающим поближе познакомиться с миром искусственного интеллекта. Спикерами таких лекций являются представители ведущих компаний российского и международного ИТ-сообщества. До 2024 планируется провести 116 хакатонов и 85 лекций — hacks-ai.ru

Оператор конкурса — президентская платформа «Россия — страна возможностей», организатор — Министерство экономического развития России. Организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».