Грозный, 26 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен уходить на федеральные должности, включая посты президента и министра. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д.», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что его место — в Чеченской Республике, и он никуда не уйдёт из этого региона.