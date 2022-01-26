Деревня Мясной Бор, Новгородская область, 26 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Один человек погиб и четыре получили травмы в лобовом ДТП в Новгородской области, среди пострадавших есть дети. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба УВМД по Новгородской области. Смертельное ДТП на трассе «Россия»

ДТП произошло в 09:30 мск 25 января на 550 км ФАД М-10 «Россия». 27-летний водитель, за рулем Great Wall, при опережении двигающегося в попутном направлении транспортного средства не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 49-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель Niva скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, четыре пассажира: 27-ми и 23-х лет, а также трехлетний мальчик и годовалая девочка Niva с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения», — уточнили в ведомстве.