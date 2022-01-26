Оренбург, 26 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В детских садах Оренбурга ежедневную стоимость питания увеличили до 182 рублей. Новый тариф принят на ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Kaluga.sledcom.ru В детском саду

Финансовое изменение стало возможным после повышения родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Ранее стоимость питания составляла 153 рубля в день. Как подчеркивают чиновники, при удорожании продовольствия, услуг транспортировки обеспечить воспитанников детсадов сбалансированным пятиразовым питанием с учетом потребностей детского организма стало практически невозможно.

В декабре детские сады города заключили с комбинатами школьного питания прямые договоры сроком на месяц. Вместе с тем мэрия объявила конкурс на услуги по организации питания воспитанников детских садов на предстоящий год на других условиях — ежедневную стоимость питания на одного ребенка подняли до 182 рублей.