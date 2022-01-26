Астана, 26 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов задержан правоохранителями страны по подозрению в коррупции. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Агентство по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что оба задержанных подозреваются в причастности к коррупционным преступлениям и в настоящее время отправлены в изолятор временного содержания в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов заявил, что в городах республики, где протесты переросли в беспорядки, в общей сложности пострадало 1466 зданий.