Грозный, 26 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Россия обязана отстаивать собственные интересы, пока этого не пришлось делать уже на собственной территории, и именно в этом контексте стоит рассматривать ситуацию на Украине и отношения этой страны с США. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я считал и считаю, что точно так же, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории. Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь», — написал Кадыров.

По его словам, он сделал соответствующее заявление как Рамзан Кадыров, а не как глава Чечни: «Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: «Это говорю я, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров».

Кадыров подчеркнул, что его заявления об Украине были сделаны «как блогером, как обычным человеком».