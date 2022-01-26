Омск, 26 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 59-летней женщины, закопанного в огороде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, к настоящему времени подозреваемый задержан.

Вести Детально Наручники

По данным ведомства, потерпевшая проживала в городе Тюкалинск. 13 января к ней пришёл 24-летний молодой человек, который пытался выяснить, за что и с кем она убила его знакомого. Однако ответы женщины его не устроили.

«Во время конфликта, пытаясь добиться признания, он нанёс соседке несколько ударов ножом, а затем задушил. Тело спрятал в снегу в огороде. Поскольку потерпевшая проживала одна, о преступлении стало известно не сразу», — отметили в ведомстве.

Тело нашли лишь спустя 11 дней, днём 24 января. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.