Москва, 26 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Иностранцев, запрашивающих в России убежище, следует направлять на дактилоскопирование, фотографирование и медицинское освидетельствование в обязательном порядке, считают в МВД РФ. Об этом сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Процедура дактилоскопии в центре выдачи паспортов РФ

В МВД, как сообщало ИА REGNUM, предложили законодательно закрепить четыре вида убежищ, предоставляемых на российской территории, а также подготовили критерии для предоставления каждого из убежищ.

«Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, должны соблюдать условия в части прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а также обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в порядке и в сроки, установленные федеральным законом», — говорится в документе.

Также запрашивающие убежище должны будут лично подать документы в территориальный орган МВД. Пока заявление рассматривается, им нужно будет оставаться в этом же регионе РФ, а после получения статуса беженца или временного убежища — ежегодно являться в органы внутренних дел.

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