Самара, 26 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Уникальную операцию по извлечению инородного тела провели детские хирурги Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Об этом 26 января сообщает пресс-служба медучреждения.

Zdravalt.ru Алтайские хирурги в анкологической больнице

Сообщается, что стекло размером девять сантиметров повредило внутренние органы мальчика. Оно попало в грудную клетку ребёнка, что мешало сделать полный вдох.

«Когда ребёнок поступил к нам, мы выполнили компьютерную томографию и увидели, что осколок достаточно больших размеров. Он находился в печени, пробил диафрагму и уже «уходил» в грудную клетку. Мы провели малотравматичную операцию. Она длилась меньше часа», — приводит пресс-служба слова детского хирурга больницы Дмитрия Быкова.

Отмечается, что современные технологии позволили обойтись без разрезов на теле. В результате вместо рубцов на теле остались незаметные три точки.