Рыбинск, Ярославская область, 26 января 2022, 09:34 — REGNUM ООО «Яравтодор» признано недобросовестным подрядчиком за срыв работ в Рыбинске Ярославской области. Об этом заявила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Олеся Минеева.
Завершать работы, которые не смог выполнить «Яравтодор», планируют в 2022 году.
Ранее в этот список был внесён другой местный подрядчик — «Ярдорремстрой». Обе компании связывают с именем предпринимателя Вагинака Погосяна.
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