Ещё один ярославский подрядчик признан недобросовестным
Рыбинск, Ярославская область, 26 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. ООО «Яравтодор» признано недобросовестным подрядчиком за срыв работ в Рыбинске Ярославской области. Об этом заявила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Олеся Минеева.
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Герб УФАС
«ООО «Яравтодор» в прошлом году должен был выполнить в Рыбинске ремонт проездов к школам и детским садам, но обязательства не исполнил. Контракт с данной организацией был расторгнут и инициирована процедура признания ее недобросовестной. Сегодня ФАС включил ООО «Яравтодор» в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь данная организация не сможет принимать участие в торгах и заключать контракты на выполнение ремонтных работ», — рассказала чиновница.
Завершать работы, которые не смог выполнить «Яравтодор», планируют в 2022 году.
Ранее в этот список был внесён другой местный подрядчик — «Ярдорремстрой». Обе компании связывают с именем предпринимателя Вагинака Погосяна.
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