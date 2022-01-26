Рыбинск, Ярославская область, 26 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. ООО «Яравтодор» признано недобросовестным подрядчиком за срыв работ в Рыбинске Ярославской области. Об этом заявила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Олеся Минеева.

Yaroslavl.fas.gov.ru Герб УФАС

«ООО «Яравтодор» в прошлом году должен был выполнить в Рыбинске ремонт проездов к школам и детским садам, но обязательства не исполнил. Контракт с данной организацией был расторгнут и инициирована процедура признания ее недобросовестной. Сегодня ФАС включил ООО «Яравтодор» в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь данная организация не сможет принимать участие в торгах и заключать контракты на выполнение ремонтных работ», — рассказала чиновница.

Завершать работы, которые не смог выполнить «Яравтодор», планируют в 2022 году.

Ранее в этот список был внесён другой местный подрядчик — «Ярдорремстрой». Обе компании связывают с именем предпринимателя Вагинака Погосяна.

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