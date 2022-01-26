Село Селезнёво, Алтайский край, 26 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В связи с обнародованными в Алтайском крае видеокадрами голого ребёнка на морозе, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю известили 26 января, что в действиях должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних — ПДН и КДН по Шелаболихинскому району Алтайского края по итогам проверки нашли признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Как пояснила старим помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков из села Селезнево, должностные лица не приняли в полном объеме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жесткого обращения.

Цитата из видео Голый мальчик на морозе

При этом должностным лицам в ходе работы было известно о неоднократном причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев детям со стороны матери и ее сожителя, однако действенных мер по изъятию мальчиков из семьи принято не было. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, после опубликования в социальных сетях видео с голым плачущим мальчиком на морозе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело.

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В его рамках накануне, 25 января, были задержаны истязатели — это — 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи.

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