Саратов, 26 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Саратове с 26 января в связи с ростом заболеваемости закрыли на карантин еще семь школ. Об этом сообщает городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Среди закрытых образовательных учреждений с 26 января: школы №5, №93, лицей №4, гимназия №3, прогимназия №237, физико-технический лицей и школа в селе Сосновка.

ИА REGNUM напоминает, с 25 января в Саратове на недельный карантин закрыли 18 школ. По усмотрению и желанию родителей дети могут обучаться дистанционно.

Читайте также: В Саратовской области на недельный карантин закрыты около 20 школ