Москва, , 09:30 — REGNUM В среду, 26 января, в столице России ожидается небольшой снег в первой половине дня, а также температура воздуха до — 5 °C. Об этом 26 января рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила синоптик, слова которой приводит РИА Новости, ранее ставший причиной снегопада в Москве и Московской области атмосферный фронт постепенно перемещается на восток.

«Атмосферное давление начинает расти и к вечеру оно повысится до нормальных значений — 747 миллиметров ртутного столба. Снегопады, которые уже ослабели, постепенно прекратятся», — сказала она.

Также Волосюк уточнила, что пришедший в Москву атлантический воздух будет способствовать установлению температуры воздуха на три градуса выше климатической нормы.

«В Москве в среду ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами в первой половине дня пройдёт небольшой снег, во второй половине дня уже обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура в Москве минус 3−5 градусов, по области — минус 2−7. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3−8 метра в секунду», — добавила синоптик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 26 января, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C.