Благовещенск, 26 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Амурской области на природной территории нашли шесть трупов диких кабанов. Животные погибли от вируса АЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

Uv.volganet.ru Осторожно! Чума свиней!

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Мёртвых животных обнаружили в заказнике «Харьковский». В радиусе 5 километров от места гибели кабанов установлен карантин, в который попали посёлок Белый Яр Завитинского района и село Харьковка Октябрьского района. Свиней в этих населённых пунктах не держат.

Неделей ранее вспышка АЧС была зафиксирована в Магдагачинском районе Приамурья.

«На сегодняшний день сотрудники управления ветеринарии области делают все возможное, чтобы остановить АЧС, и не дать опасному заболеванию распространяться по территории области. Однако, отследить перемещения диких животных, в том числе между регионами, практически невозможно. Управлением по охране животного мира области ведется работа по сокращению численности данных животных, однако пока мы продолжаем фиксировать случаи африканской чумы свиней в дикой фауне. А значит, сохраняются риски заноса опасного заболевания в населенные пункты, в том числе с продукцией охоты и с «помощью» домашних животных. Хотелось бы напомнить жителям области о необходимости соблюдать элементарные меры предосторожности», — отметил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Амурской области сложилась сложная ситуация с АЧС. Африканская чума свиней была обнаружена в девяти населённых пунктах региона. Всего зафиксировано 23 случая, только один из них — в дикой природе.