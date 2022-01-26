Кабул, , 09:29 — REGNUM Представители органов здравоохранения афганской провинции Дайкунди сообщили, что комитет по мониторингу частных медицинских учреждений и аптек закрыл в Нили, административном центре провинции, 11 медицинских центров из-за отсутствия лицензий и несоблюдения медицинских стандартов.

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Касым Энкиад, директор департамента здравоохранения Дайкунди, сказал, что комитет по надзору за частными медицинскими центрами и аптеками начал свою работу около двух месяцев назад, в результате чего 11 частных медицинских центров и 43 аптеки были закрыты из-за отсутствия лицензий. Как сообщает газета «8 Собх», было конфисковано и сожжено 300 килограмм просроченных и контрабандных лекарств. По данным Энкиада, их стоимость оценивается в 174 000 афгани.

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Директор департамента сообщил, что это мониторинг частных медицинских учреждений проводится уже второй раз за время правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Курбанали Ильхам, начальник инспекции по надзору за соблюдением законов в области здравоохранения, заявил, что в число закрытых медицинских центров входят пять аптек, четыре стоматологические клиники и две лаборатории. Он добавил, что процесс мониторинга частных медицинских центров начался и в некоторых уездах Дайкунди и будет осуществлен во всей провинции.