Краснодар, 26 января 2022, 09:28 — REGNUM Первое соглашение о строительстве электрозарядных станций на территории Краснодарского края заключило с инвестором министерство ТЭК и ЖКХ региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
55 быстрых электрозарядных станций будут установлены в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре и Туапсе. Станции будут соответствовать всем необходимым нормам и требованиям, оборудование будет российского производства. Всего до конца 2023 года в регионе планируют установить 124 быстрые электрозарядные станции.