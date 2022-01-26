Краснодар, 26 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Первое соглашение о строительстве электрозарядных станций на территории Краснодарского края заключило с инвестором министерство ТЭК и ЖКХ региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрозарядная станция

«Кубань вошла в число восьми пилотных регионов страны, на территории которых в этом году реализуют первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры. Всего в текущем году в крае планируют построить 85 быстрых зарядных станций. 55 из них установит «НЭСК». Планируем заключить еще четыре соглашения с другими инвесторами по остальным станциям», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

55 быстрых электрозарядных станций будут установлены в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре и Туапсе. Станции будут соответствовать всем необходимым нормам и требованиям, оборудование будет российского производства. Всего до конца 2023 года в регионе планируют установить 124 быстрые электрозарядные станции.