Москва, 26 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Передача Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки спецназначения «Белгород» проекта 09852 планируется летом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

«Передача АПЛ «Белгород» флоту планируется на лето 2022 года. Предполагается, что это событие может быть приурочено ко Дню ВМФ РФ, который будет отмечаться 31 июля», — сообщили собеседники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, атомоход спецназначения «Белгород» изначально строилась по проекту подводного ракетоносца 949А «Антей», по затем была переработана в носитель глубоководных ударных стратегических беспилотников «Посейдон».

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