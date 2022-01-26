Ульяновск, 26 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области ещё одно предприятие погасило долги по заработной плате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверка исполнения трудового законодательства проводилась в Сенгилеевском районе. По данным надзорного ведомства, администрация компании «Симбирскснабсервис» не принимала необходимых мер к погашению более 235 тысяч рублей задолженности по заработной плате за ноябрь 2021 года перед 16 работниками.

Руководителю компании внесено прокурорское представление. Также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»).

В ведомстве отмечают, что в настоящее время долги по зарплате погашены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сенгилеевском районе после вмешательства правоохранителей погасили 6,4 млн рублей задолженности по зарплате, сложившейся перед работниками культуры и образования.

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