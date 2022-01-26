Варшава, , 09:26 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал договор о полноправном членстве своей республики в военном объединении ЕС — Еврокорпусе. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот шаг еще больше сблизит нас с европейскими военными лидерами, объединит усилия в борьбе за мир и спокойствие всей Европы», — говорится в сообщении пресс-службы Дуды.

К настоящему времени в Еврокорпусе состояло пять стран ЕС — Бельгия, Франция, Германия, Люксембург и Испания. Польша стала шестой.

Эта структура была создана для того, чтобы планировать, готовить и управлять сложными военными, кризисными, спасательными и гуманитарными операциями, в том числе военными.

В настоящее время польский контингент в военных силах ЕС состоит из более чем 60 силовиков.