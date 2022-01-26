Пермь, , 09:25 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году зарегистрировано 415 случаев сальмонеллеза, что выше показателя по России в 1,2 раза. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Куриные яйца Иван Шилов © ИА REGNUM

За год в рамках проверок ведомство выявило нестандартные показатели в пробах мясной продукции четырех изготовителей. По итогам рассмотрения административных дел предприятия-нарушители оштрафованы в общей сложности на 900 тысяч рублей.

Стоит отметить, сальмонеллез — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella и протекающее с поражением органов желудочно-кишечного тракта. Основными источниками возбудителя инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Механизм передачи возбудителя — пищевой.