Холм, Новгородская область, , 09:51 — REGNUM В Новгородской области ищут бесследно пропавшую двухлетнюю девочку. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе СУ СК по Новгородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На Новгородчине ищут пропавшую двухлетнюю девочку. Пресс-служба СУ СК по Новгородской области

О пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холм стало известно поздним вечером 25 января. После чего, для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«На месте происшествия создана следственно-оперативная группа. Руководит работой заместитель руководителя регионального СК России Николай Николаевич Супрун, который незамедлительно после поступления сообщения о безвестном исчезновении девочки прибыл в Холмский район», — отметили в СУ СК по Новгородской области.

Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотрудники СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Следствие просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении ребёнка, незамедлительно сообщить об этом на мобильный телефон дежурного СУ СК по Новгородской области — по телефону 8−911−626−27−77 или 02, с мобильного телефона — 102. Звонки принимаются круглосуточно.