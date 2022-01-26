Вашингтон, 26 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Сервис потокового видео Netflix работает со сбоями. Проблемы наблюдается у пользователей в Соединённых Штатах сегодня, 26 января. Это следует из данных на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Так, на сбои в работе сервиса жалуются в частности жители Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и Атланты.

66% пользователей сообщают о сбоях в работе сайта, 18% испытывают затруднения с подключением к серверу, ещё 16% столкнулись с трудностями при просмотре видео.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix зафиксировали пользователи из США и Канады. Пик жалоб на работу сервиса пришёлся на 02:06 мск 18 января, после чего их число значительно понизилось. Больше всего обращений было вызвано проблемами в работе сайта — 60%.