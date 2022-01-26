Нур-Султан, , 09:20 — REGNUM В городах Казахстана, где протесты переросли в беспорядки, в общей сложности пострадало 1466 зданий. Об этом для СМИ сообщил начальник Следственного департамента МВД республики Санжар Адилов.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что больше всего пострадали здания, где располагались предприятия — 1395. Участники беспорядков их также разграбили. Кроме того, пострадало 71 государственное учреждение, в том числе 12 городских и областных администраций (акиматов).

Также, по данным МВД, в ходе беспорядков было повреждено более 700 автомобилей, из которых более 500 — служебный транспорт (полиции, пожарных и др.). Погромщики разграбили семь оружейных магазинов, похитив 1564 единицы оружия.

Сообщается, что по данным случаям возбуждено 1356 уголовных дел, из которых 70% касаются мародёрства. Также 127 дел связаны с незаконным хранением оружия, 63 — умышленным уничтожением имущества, 23 — насилием в отношении правоохранителей.

Предварительная сумма ущерба составила более 87 млрд тенге (почти $200 млн). Беспорядки были в Алма-Ате, Талдыкургане, Таразе, Чимкенте, Кызыл-Орде, Усть-Каменогорске, Актюбинске, Атырау и Семипалатинске.

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