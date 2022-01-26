Астана, 26 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В городах Казахстана, где протесты переросли в беспорядки, в общей сложности пострадало 1466 зданий. Об этом для СМИ сообщил начальник Следственного департамента МВД республики Санжар Адилов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Он отметил, что больше всего пострадали здания, где располагались предприятия — 1395. Участники беспорядков их также разграбили. Кроме того, пострадало 71 государственное учреждение, в том числе 12 городских и областных администраций (акиматов).

Также, по данным МВД, в ходе беспорядков было повреждено более 700 автомобилей, из которых более 500 — служебный транспорт (полиции, пожарных и др.). Погромщики разграбили семь оружейных магазинов, похитив 1564 единицы оружия.

Сообщается, что по данным случаям возбуждено 1356 уголовных дел, из которых 70% касаются мародёрства. Также 127 дел связаны с незаконным хранением оружия, 63 — умышленным уничтожением имущества, 23 — насилием в отношении правоохранителей.

Предварительная сумма ущерба составила более 87 млрд тенге (почти $200 млн). Беспорядки были в Алма-Ате, Талдыкургане, Таразе, Чимкенте, Кызыл-Орде, Усть-Каменогорске, Актюбинске, Атырау и Семипалатинске.