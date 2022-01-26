Курган, , 09:20 — REGNUM В Кургане прокуратура через суд добивается обеспечения ребёнка-инвалида системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сахарный диабет

Прокурорской проверкой установлено, что ребёнку-диабетику по показаниям специалистов необходимо медицинское изделие, которое без применения проколов пальца будет вести мониторинг гликемии.

Прокурор Кургана направил в суд исковое заявление о возложении на региональный департамент здравоохранения обязанности обеспечить ребёнка системной непрерывного мониторирования глюкозы в крови.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганские матери с конца декабря 2021 года пикетируют здания правительства и департамента здравоохранения Курганской области с просьбой заложить в региональный бюджет расходы на устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей.

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