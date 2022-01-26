Москва, 26 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году сотрудники Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки оказали бездомным людям около 1,4 миллиона различных услуг, сообщается на портале мэра столицы.

Бездомный

Более 70% находящихся в центре — люди без определенного места жительства в возрасте старше 50 лет. Они могут рассчитывать не только на временное пребывание в центре, получение бесплатного питания и одежду, но и на предоставление им комплекса социальных услуг.

В частности, сотрудники центра оказывают поддержку в восстановлении документов, возвращении на прежнее место жительства, оформлении пенсии, трудоустройстве, установлении группы инвалидности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открылось еще четыре новых пункта обогрева для бездомных граждан.

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