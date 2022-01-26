Якутск, , 09:21 — REGNUM Возглавлявший муниципальное предприятие житель Верхневилюйского района Якутии получил 2,5 года условного срока за растрату в 450 тыс. рублей. Эти деньги мужчина потратил на покупку личного автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Растрата Crazykarting.ru

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Деньги якутянин похитил, воспользовавшись своим служебным положением. Средства были вверены ему для нужд МУП. Суд обязал взыскать с мужчины 450 тыс. рублей и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.

Инстанция поддержала обвинения, выдвинутые прокуратурой. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2021 года в Якутии были зафиксированы 587 преступлений экономической направленности и 140 фактов коррупции.