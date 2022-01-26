Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Соединенные Штаты сообщили Украине содержание ответа России по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не только проинформировали их… но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет», — сказал Прайс в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что США пока не передали документ России, но американский ответ «не удивит Москву».

«Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы уведомим», — заключил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube заявил, что Россия выдвинула США и Западу некоторые предложения по гарантиям безопасности не для того, чтобы их приняли, а для того, чтобы их отвергли.

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

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