Вашингтон, 26 января 2022, 09:18 — REGNUM Соединенные Штаты сообщили Украине содержание ответа России по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
Он добавил, что США пока не передали документ России, но американский ответ «не удивит Москву».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube заявил, что Россия выдвинула США и Западу некоторые предложения по гарантиям безопасности не для того, чтобы их приняли, а для того, чтобы их отвергли.
Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»
Читайте также: Кургинян: Россия выдвинула США заведомо неприемлемые требования. Зачем?