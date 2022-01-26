Уфа, , 09:26 — REGNUM Женщина пострадала в результате падения на нее дорожного знака в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Красный сигнал светофора и дорожные знаки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Днем 25 января спасатели г. Уфы получили сообщение о том, что, при повороте с ул. Ферина на пешеходный тротуар по ул. С. Богородской погрузчик, при совершении маневра, задел дорожный знак, который затем упал на женщину-пешехода.

Отмечается, что женщина 1986 года рождения была доставлена в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали три человека.