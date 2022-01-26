Иркутск, , 09:17 — REGNUM В Иркутской области по коррупционной статье арестован и.о. начальника Нижнеудинского таможенного поста. Подробности сегодня, 26 января, сообщает территориальное СУ СК РФ.

Взятка

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, вымогал взятку у директора одного из предприятий, осуществляющего экспорт лесоматериалов. Через посредника он требовал передать ему взятку в размере 3,6 млн рублей, ежемесячно передавая денежные средства по 300 тысяч рублей за совершение действий (бездействия) в пользу предприятия, за общее покровительство и попустительство по службе.

«Обвиняемый заведомо создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему взятку с целью предотвращения последствий для бизнеса» — пресс-служба СУ СКР по региону.

Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ взяткополучатель и посредник были задержаны во время передачи взятки. По местам их жительства и работы проведены обыски. Проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2021 года в Центральный районный суд Читыбыло направлено уголовное дело по коррупционным статьям в отношении бывшего заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства».

Установлено, что чиновник на систематической основе получал от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения, в качестве взяток деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в г. Сочи, оформленных на его близких родственников.

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