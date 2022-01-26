Оренбург, , 09:16 — REGNUM В школах Соль-Илецка Оренбургской области прокуратура выявила нарушения в организации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В школьной столовой Пресс-служба администрации Оренбурга

Установлено, что масса порций предоставляемого питания не соответствовала утвержденному меню. Предъявлены претензии относительно отсутствия в пищеблоке ряда оборудования: бактерицидных облучателей, прибора для измерения относительной влажности и температуры воздуха, стола для работы с тестом. В числе нарушений также названо использование посуды ненадлежащего качества и хранение некоторых продуктов питания в холодильниках без маркировки.

В адрес предприятия — организатора питания внесено прокурорское представление об устранении недостатков. В настоящее время нарушения устранены.