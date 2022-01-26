Джакарта, 26 января 2022, 09:16 — REGNUM Сотрудник полиции получил ранение во время стычки между жителями двух соседних деревень в Малуку, сообщает CNN Indonesia.
Полицейский получил огнестрельное ранение и в настоящее время находится на лечении в больнице.
Столкновения произошли из-за нерешенного пограничного вопроса.
Как сообщало ИА REGNUM, столкновения вспыхнули на границе двух деревень в индонезийской провинции Малуку.
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