Джакарта, , 09:16 — REGNUM Сотрудник полиции получил ранение во время стычки между жителями двух соседних деревень в Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Полиция в Индонезии Xsurf.nl

Полицейский получил огнестрельное ранение и в настоящее время находится на лечении в больнице.

Столкновения произошли из-за нерешенного пограничного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения вспыхнули на границе двух деревень в индонезийской провинции Малуку.

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