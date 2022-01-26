Сеул, , 09:15 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении двенадцати регионов Украины до «красного». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их совам, 25 января представители министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан покинуть, а также отменить или отложить поездки на Украину в связи с усилением напряженности на границе России и Украины.

Ранее МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении трех регионов Украины.

Известно, что в настоящее время на Украине находятся 565 граждан Южной Кореи.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.