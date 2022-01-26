Сеул, 26 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении двенадцати регионов Украины до «красного». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их совам, 25 января представители министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан покинуть, а также отменить или отложить поездки на Украину в связи с усилением напряженности на границе России и Украины.

Ранее МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении трех регионов Украины.

Известно, что в настоящее время на Украине находятся 565 граждан Южной Кореи.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.