Чемальский район, Алтай, , 09:15 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл поздно вечером 25 января.

ДТП на Алтае МВД Республики Алтай

24-летний местный житель, не имеющий водительских прав, за рулём автомобиля Mazda3, переехал лежавшего на проезжей части 64-летнего мужчину.

«В результате ДТП в приёмный покой Чемальской районной больницы с травмами различной степени тяжести был госпитализирован пешеход, где у него была взята кровь на наличие алкоголя», — отметили в ведомстве.

Отмечается также, что ДТП произошло в месте, где отсутствовало уличное освещение, в условиях недостаточной видимости. Водитель автомобиля был трезв. В отношении обоих участников происшествия возбуждены административные дела.