Ярославль, , 09:29 — REGNUM В Ярославскую область привезли первую партию вакцины «Спутник М», которая предназначена для подростков от 12 до 18 лет. Об этом рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Вакцина для детей «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

«По региону и по всей стране, растёт заболеваемость коронавирусом, особенно среди детей. Новый штамм, омикрон, уже в области. Прививка помогает перенести болезнь легче, с меньшими последствиями. Этот факт подтвержден и клиническими исследованиями, и медицинской статистикой. В прошлом году проверил это на себе. Прививался Спутником, перенес ковид легко. Берегите свое здоровье и здоровье близких!», — написал чиновник.

Врио отметил, что запись станет доступна в ближайшие недели в детских поликлиниках и попросил родителей перед этим проконсультироваться с педиатром. Вакцинация добровольная и проводится только с согласия родителей, а с 15 лет — с согласия подростка.