Ярославль, 26 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Ярославскую область привезли первую партию вакцины «Спутник М», которая предназначена для подростков от 12 до 18 лет. Об этом рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Вакцина для детей «Спутник М»

«По региону и по всей стране, растёт заболеваемость коронавирусом, особенно среди детей. Новый штамм, омикрон, уже в области. Прививка помогает перенести болезнь легче, с меньшими последствиями. Этот факт подтвержден и клиническими исследованиями, и медицинской статистикой. В прошлом году проверил это на себе. Прививался Спутником, перенес ковид легко. Берегите свое здоровье и здоровье близких!», — написал чиновник.

Врио отметил, что запись станет доступна в ближайшие недели в детских поликлиниках и попросил родителей перед этим проконсультироваться с педиатром. Вакцинация добровольная и проводится только с согласия родителей, а с 15 лет — с согласия подростка.