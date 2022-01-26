Нью-Йорк, США, 26 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты по факту поддерживают боевиков в сирийском Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявили в постоянном представительстве России при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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«Под предлогом заботы о сирийцах, насильно удерживаемых террористами «Хейат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе в качестве живого щита, американская дипломатия на средства своих налогоплательщиков фактически поддерживает боевиков, — подчеркивается в заявлении дипмисии. — Параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске».

Дипломаты уверены, что укрепляя позиции террористической группировки, Вашингтон «стреляет себе в ногу», заявляя о приверженности территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Более того, американская сторона «без зазрения совести» оккупирует не только часть Сирии под Ат-Танфом, но и весь северо-восток страны — нефтеносный район и «хлебную житницу».

В дипведомстве подчеркнули, что «истинная забота не предполагает выборочности», призвав США, которые выставляют себя в качестве «ключевого донора», «уйти с незаконно оккупированных территорий, вернув Дамаску плодородные земли Заевфратья и перестав обворовывать страну, ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую северо-востоке Сирии нефть».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон опроверг сообщения о сотрудничестве США с боевиками в сирийской зоне Идлиб. Как пояснил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, Соединённые Штаты не атакует их, так как они сосредоточены на борьбе с силами президента Башара Асада.

Он отметил, что контртеррористические удары США в Идлибе не затрагивают боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее называвшейся «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как с точки зрения борьбы с терроризмом приоритета в них не видят.