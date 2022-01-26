Челябинск, , 09:10 — REGNUM В аэропорту Челябинска у пассажирки самолёта до Шарм-эль-Шейха обнаружили сильнодействующе лекарство «Феназепам». Таблетки были выявлены в ходе таможенного контроля, сообщает Челябинская таможня.

На таможне

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Препарат был найден в ручной клади. Для его перевозки были необходимы медицинская справка и письменное декларирование. Сейчас таблетки изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Всего за последние два года в аэропорту было выявлено уже более 20 фактов неправильной перевозки сильнодействующих лекарственных препаратов.