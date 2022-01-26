Барнаул, , 09:07 — REGNUM Предприниматели Алтайского края осуждены за поставку в регион поддельного алкоголя на 75 млн рублей. Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула в отношении граждан РФ, индивидуальных предпринимателей 1971 г.р. и 1990 г.р. по ч. 6 ст. 171.1 УК России («Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Подробности сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба ФСБ России по Алтайскому краю.

Контрафактный алкоголь УФСБ России по Алтайскому краю

В мае 2018 года на территории гаражных боксов Барнаула, были задержаны два грузовых автомобиля с несертифицированной алкогольной продукцией и этиловым спиртом. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю во взаимодействии с ГУ МВД России по Алтайскому краю и Росгвардией из незаконного оборота изъято свыше 103 тысяч бутылок различных видов алкоголя с фальшивыми этикетками известных брендов и более 42 тысяч литров этилового спирта.

Экономический ущерб государству от реализации спиртосодержащей жидкости, которую осужденные планировали сбывать в Алтайском крае через торговые точки, мог превысить 75 млн рублей.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, приговором суда каждому предпринимателю назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 750 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабря 2021 года более четырёх миллионов рублей составил ущерб от незаконного приобретения и реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции жителем Злынки Брянской области.

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