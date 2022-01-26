Оренбург, 26 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен рост числа пострадавших от нападений агрессивных животных. В 2021 году пострадали 5340 человек, в 2020 году — 5309. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Tololo.ru Собаки

Среди покусанных 1851 ребенок. В 2020 году от агрессии животных ранения получил 1881 ребенок.

Напомним, жители региона на протяжении ряда лет жалуются на стаи бездомных собак муниципалитетах. Споры о решении проблемы бродячих животных не утихают.