Киев, 26 января 2022, 09:04 — REGNUM Власти Украины не намерены проводить военные действия в Донбассе, заявил заместитель постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Витренко.
По его словам, Киев не видит альтернативы политическому и дипломатическому решению «этого международного вооружённого конфликта».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что поставляемое США на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.
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Омтетим, последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений.
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