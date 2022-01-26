Благовещенск, 26 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. По сравнению с январём 2021 года белокочанная капуста в Амурской области подорожала на 120%, морковь — на 92,5%, картофель — на 73,4%. Такие данные статистики привёл во время прямого эфира заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства Олег Турков, сообщила 26 января «Амурская служба новостей».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста

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Рост цен он объяснил в том числе затратами перекупщиков и торговых сетей. Министр также подчеркнул, что в разных торговых точках региона цены на овощи сильно отличаются, и есть в том числе дешёвая продукция. Чаще всего дорого стоят мытые и сортированные овощи. По данным Олега Туркова, таким образом в пути от поля до прилавка цена может вырасти в два раза.

«Морковь в торговой сети по минимальной цене можно купить и за 120 рублей, а можно и за 162 рубля. Свеклу можно купить за 67 рублей, можно за 86 рублей. В одной и той же торговой сети. Если картофель в торговых сетях стоит существенно дороже, то люди, часто посещающие наши микрорынки и ВДНХ, могут купить картофель дешевле — за 65 рублей. Капусту, если им не лень идти, можно не покупать за 122 рубля в магазине, а на рынке — они могли ее купить за 90 рублей, морковь — за 80 рублей. А кто-то морковь за 160 рублей покупал в торговых сетях», — пояснил Олег Турков.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурчане возмущены ценами на овощи в столице региона. На дороговизну продуктов питания люди жалуются в соцсетях. Так, в магазинах заметили морковь по цене почти 167 рублей за килограмм, капусту по 107 рублей и помидоры по 328 рублей.